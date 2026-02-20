Milano 11:09
Londra: positiva la giornata per Diageo

(Teleborsa) - Bene l'azienda di bevande alcoliche, con un rialzo del 2,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Diageo rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Diageo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18,29 sterline con primo supporto visto a 17,99. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 17,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
