Londra: in calo Diageo

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di bevande alcoliche
, che presenta una flessione del 2,20%.
Lo scenario su base settimanale di Diageo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Diageo
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,89 sterline con tetto rappresentato dall'area 16,17. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)