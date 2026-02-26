Milano 10:23
Londra: in calo Diageo

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di bevande alcoliche, che presenta una flessione del 2,20%.

Lo scenario su base settimanale di Diageo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Diageo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,89 sterline con tetto rappresentato dall'area 16,17. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
