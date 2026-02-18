Londra: performance negativa per Diageo

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda di bevande alcoliche
, che sta segnando un calo del 2,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diageo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diageo
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 17,77 sterline. Primo supporto visto a 17,46. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 17,32.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)