Londra: performance negativa per Diageo

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda di bevande alcoliche, che sta segnando un calo del 2,03%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diageo, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diageo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 17,77 sterline. Primo supporto visto a 17,46. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 17,32.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
