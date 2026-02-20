Diageo, Ceo Lewis prepara una riorganizzazione del management

Diageo,

(Teleborsa) - Il Ceo dista preparando una significativadell'azienda, nel tentativo di migliorare il clima "culturale" dell'azienda produttrice di alcolici. Secondo il Financial Times, Lewis starebbe pensando di sostituire, attualmente composto da 14 membri.I cambiamenti fanno parte di unl'azienda che produce, fra gli altri, il whisky Johnnie Walker e la birra Guinness. Si tratterebbe di un cambiamento radicale dell'azienda che impiega oltre 29.000 persone ed è abituata a processi burocratici piuttosto complessi.Diageo presenterà i risultati annuali la prossima settimana, ma la comunità finanziaria non si aspetta annunci particolari circa il piano di ristrutturazione che, secondo fonti, dovrebbe portare all'eliminazione di interi livelli di gestione all’interno dell’organizzazione.