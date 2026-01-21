Londra: scambi in positivo per Pearson

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società internazionale di formazione
, con una variazione percentuale del 3,28%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pearson
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Pearson
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,52 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,36.
