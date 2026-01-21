Milano 10:48
44.378 -0,75%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:48
10.122 -0,05%
Francoforte 10:48
24.558 -0,59%

Londra: scambi in positivo per Pearson

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Pearson
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società internazionale di formazione, con una variazione percentuale del 3,28%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pearson, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Pearson mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,52 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```