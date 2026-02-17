Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:48
24.676 -0,23%
Dow Jones 17:48
49.540 +0,08%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Londra: scambi in positivo per Airtel Africa

Scambia in profit l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che lievita del 2,32%.
