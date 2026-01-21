Melzi D’Eril (Mediobanca): sosteniamo ogni giorno le medie imprese italiane ossatura del Paese

(Teleborsa) - In corso mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio l'ottava edizione dell’Italian Mid Cap Conference
, l’appuntamento annuale organizzato da Mediobanca
. L’evento mette in contatto i vertici delle principali società quotate italiane a media capitalizzazione, 29 in totale le presenti, e oltre 100 investitori italiani e stranieri appartenenti alle principali case di investimento.
Si è trattato del primo evento pubblico di Alessandro Melzi D’Eril
nel suo nuovo ruolo di Amministratore Delegato
di Mediobanca, dopo l'uscita di Alberto Nagel.
“Partecipare per la prima volta alla Mediobanca Mid Cap Conference, nel mio nuovo ruolo di CEO, è stata un’occasione unica per osservare da vicino l’energia e la qualità degli imprenditori e delle imprese che Mediobanca sostiene ogni giorno
. Il nostro primo evento dell’anno è dedicato alle medie imprese italiane, che sono l’ossatura del nostro paese e che, in quanto tali, sono oggetto di un’attenzione costante dell’istituto da trent’anni", ha dichiarato Melzi D'Eril.
"Noi di Mediobanca siamo gli unici in Italia
a poter offrire un servizio a 360°
che guarda all'impresa come alla famiglia dell'imprenditore, con un modello unico di Private & Investment Banking. Il nostro obiettivo è continuare a supportare sia l'impresa sia la famiglia
nella gestione del proprio patrimonio offrendo consulenza così come opportunità esclusive di investimento che creino un circolo virtuoso nella gestione della ricchezza
, che faccia da volano per tutto il paese. Ora in questa missione potremo contare altresì sulla complementarità con il Monte dei Paschi di Siena
, grazie al suo forte radicamento sul territorio", ha sottolineato il CEO.
"In 30 anni abbiamo assistito a una crescita straordinaria
delle medie imprese italiane, che si è tradotta in un incremento del fatturato del 182% e ha superato nettamente quella delle grandi aziende del Paese. Anche il confronto con i principali paesi europei premia in modo particolare le nostre medie imprese: il loro fatturato è cresciuto in misura superiore rispetto alle società comparabili di altri Paesi
, come Francia e Germania, trainando il valore aggiunto a un +65%, dato quasi doppio rispetto ai gruppi francesi e tedeschi, e creando un numero più elevato di posti di lavoro. Osserviamo che solo il 12% delle medie imprese italiane ha uno stabilimento in Paesi esteri, ma il 42% del fatturato deriva da export e questo dato è un’ulteriore conferma del valore che queste imprese generano per l’Italia
".
"Ciò che rende Mediobanca il partner di elezione
per le imprese e gli imprenditori è il nostro business fatto essenzialmente di persone e di competenze
. Mediobanca ha sempre investito in questo senso, distinguendosi come l’istituzione che ha creato il patrimonio di professionalità più profondo che l’Italia abbia nel settore finanziario: un lavoro lungo 80 anni, che continuerò e continueremo a valorizzare proprio con ulteriori investimenti nelle nostre persone e nelle competenze", ha aggiunto Melzi D'Eril.