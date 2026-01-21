Melzi D’Eril (Mediobanca): sosteniamo ogni giorno le medie imprese italiane ossatura del Paese

Mediobanca

(Teleborsa) - In corso mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio l'ottava edizione dell’, l’appuntamento annuale organizzato da. L’evento mette in contatto i vertici delle principali società quotate italiane a media capitalizzazione, 29 in totale le presenti, e oltre 100 investitori italiani e stranieri appartenenti alle principali case di investimento.Si è trattato del primo evento pubblico dinel suo nuovo ruolo didi Mediobanca, dopo l'uscita di Alberto Nagel.“Partecipare per la prima volta alla Mediobanca Mid Cap Conference, nel mio nuovo ruolo di CEO, è stata un’occasione unica per. Il nostro primo evento dell’anno è dedicato alle medie imprese italiane, che sono l’ossatura del nostro paese e che, in quanto tali, sono oggetto di un’attenzione costante dell’istituto da trent’anni", ha dichiarato Melzi D'Eril."Noi di Mediobanca siamo glia poter offrire unche guarda all'impresa come alla famiglia dell'imprenditore, con un modello unico di Private & Investment Banking. Il nostro obiettivo ènella gestione del proprio patrimonio offrendo consulenza così come opportunità esclusive di investimento che creino un, che faccia da volano per tutto il paese. Ora in questa missione potremo contare altresì sulla, grazie al suo forte radicamento sul territorio", ha sottolineato il CEO."In 30 anni abbiamo assistito a unadelle medie imprese italiane, che si è tradotta in un incremento del fatturato del 182% e ha superato nettamente quella delle grandi aziende del Paese. Anche il confronto con i principali paesi europei premia in modo particolare le nostre medie imprese: il loro fatturato è cresciuto, come Francia e Germania, trainando il valore aggiunto a un +65%, dato quasi doppio rispetto ai gruppi francesi e tedeschi, e creando un numero più elevato di posti di lavoro. Osserviamo che solo il 12% delle medie imprese italiane ha uno stabilimento in Paesi esteri, ma il 42% del fatturato deriva da export e questo dato è un’ulteriore conferma del"."Ciò che rende Mediobanca ilper le imprese e gli imprenditori è il nostro. Mediobanca ha sempre investito in questo senso, distinguendosi come l’istituzione che ha creato il patrimonio di professionalità più profondo che l’Italia abbia nel settore finanziario: un lavoro lungo 80 anni, che continuerò e continueremo a valorizzare proprio con ulteriori investimenti nelle nostre persone e nelle competenze", ha aggiunto Melzi D'Eril.