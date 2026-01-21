Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:27
25.113 +0,50%
Dow Jones 20:27
48.798 +0,64%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: brillante l'andamento di Amgen

Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di Amgen
(Teleborsa) - Balza in avanti la società farmaceutica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,41%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amgen più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 342,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 332,3. L'equilibrata forza rialzista della compagnia farmaceutica statunitense è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 352,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```