Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:31
25.316 +1,32%
Dow Jones 20:31
49.092 +1,24%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: si muove a passi da gigante Micron Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di microchip, che tratta in rialzo del 6,96%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Micron Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,46%, rispetto a -2,01% dell'indice del basket statunitense).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 400,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 373,4. L'equilibrata forza rialzista di Micron Technology è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 427,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
