Fincantieri scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

principale complesso cantieristico al mondo

Fincantieri

FTSE MIB

Fincantieri

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,38%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 15,34 Euro, mentre i supporti sono stimati a 14,84. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 15,84.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)