Milano 10:50
44.378 -0,75%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:50
10.121 -0,06%
Francoforte 10:50
24.559 -0,58%

Piazza Affari: moderato recupero per l'indice del settore costruzioni italiano

Il Settore costruzioni a Milano fa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 72.429,65 punti.
