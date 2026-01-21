Premier Foods spicca il volo con crescita fatturato oltre attese

(Teleborsa) - La britannica Premier Foods
ha riportato solidi risultati nel terzo trimestre, registrando un aumento del fatturato dei prodotti a marcio del 5,2%
, in accelerazione rispetto al trimestre precedente, grazie all'ottimo andamento delle vendite natalizie. Il titolo reagisce a Londra cin un progresso di quasi l'8%.
Il fatturato dei prodotti a marchio grocery è aumentato del 5,8%
nel trimestre, mentre quello dei prodotti dolciari è aumentato del 3,1%
. Il fatturato totale del gruppo è cresciuto del 4,1% su base annua, con entrambe le divisioni che hanno guadagnato quote di mercato.
Premier Foods ha dichiarato anche che le sue attività internazionali sono tornate a crescere a due cifre
, con un fatturato in aumento del 10% nel trimestre, trainato da Australia e Stati Uniti.
L'azienda alimentare britannica ha anche dichiarato di aspettarsi per l'intero esercizio un utile netto nella fascia alta
delle aspettative.