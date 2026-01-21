Premier Foods spicca il volo con crescita fatturato oltre attese

Premier Foods

(Teleborsa) - La britannicaha riportato solidi risultati nel terzo trimestre, registrando un, in accelerazione rispetto al trimestre precedente, grazie all'ottimo andamento delle vendite natalizie. Il titolo reagisce a Londra cin un progresso di quasi l'8%.Il fatturato dei prodotti anel trimestre, mentre quello dei. Il fatturato totale del gruppo è cresciuto del 4,1% su base annua, con entrambe le divisioni che hanno guadagnato quote di mercato.Premier Foods ha dichiarato anche che le sue, con un fatturato in aumento del 10% nel trimestre, trainato da Australia e Stati Uniti.L'azienda alimentare britannica ha anche dichiarato didelle aspettative.