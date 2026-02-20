Milano 17:16
46.486 +1,51%
Nasdaq 17:16
24.990 +0,78%
Dow Jones 17:16
49.471 +0,15%
Londra 17:16
10.692 +0,61%
Francoforte 17:16
25.243 +0,80%

Fine Foods, Berenberg avvia copertura con Buy e target price a 14,50 euro

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Effervescente Fine Foods & Pharmaceuticals NTM, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,36%.

Berenberg ha avviato la copertura sul titolo, con una raccomandazione "Buy" e un target price di 14,50 euro per azione.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del produttore italiano di integratori alimentari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Star. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fine Foods & Pharmaceuticals NTM rispetto all'indice.

Lo status tecnico di breve periodo di Fine Foods & Pharmaceuticals NTM mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 11,98 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 11,23. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 12,73.
