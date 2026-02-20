Fine Foods, Berenberg avvia copertura con Buy e target price a 14,50 euro

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,36%.Berenberg ha avviato la copertura sul titolo, con una raccomandazione "Buy" e un target price di 14,50 euro per azione.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 11,98 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 11,23. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 12,73.