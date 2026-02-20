Fine Foods, Berenberg avvia copertura con Buy e target price a 14,50 euro

(Teleborsa) - Effervescente Fine Foods & Pharmaceuticals NTM
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,36%.
Berenberg ha avviato la copertura sul titolo, con una raccomandazione "Buy" e un target price di 14,50 euro per azione.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del produttore italiano di integratori alimentari
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Star
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fine Foods & Pharmaceuticals NTM
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Fine Foods & Pharmaceuticals NTM
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 11,98 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 11,23. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 12,73.