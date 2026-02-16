Gruppo Oniverse (Calzedonia): fatturato 2025 sale a 3,7 miliardi (+4,8%)

(Teleborsa) - Fatturato in forte crescita, soprattutto all'estero, per il Gruppo Oniverse
, nuova identità di Calzedonia
, che annovera anche altri marchi leader nell'abbigliamento come Intimissimi, Iuman (ex Intimissimi Uomo), Tezenis, Falconeri, Atelier Eme' e Antonio Marras, ma è presente anche nell'enogastronomia con Signorvino e nella nautica con Cantiere del Pardo.
La società infatti ha chiuso il 2025 con un fatturato di 3,7 miliardi di euro, in crescita del 4,8%
a cambi correnti (+5,1% a cambi costanti) rispetto ai 3,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2024. La quota di fatturato prodotto all'estero
ha raggiunto i 2,3 miliardi
di euro, pari ad oltre il 60% del totale
. Gli investimenti
lo scorso anno hanno superato i 350 milioni di euro
, ripartiti in tutti gli ambiti di attività del gruppo.
Al 31 dicembre operavano con i marchi del gruppo un totale di 5.538 punti vendita
, di cui 3.650 all'estero e 1.888 in Italia; all'estero, il maggior impegno in termini di aperture
ha interessato Messico, Stati Uniti e Turchia
. Presente in 59 Paesi, il gruppo intende perseguire una politica di consolidamento della sua leadership nei principali mercati europei
, continuando lo sviluppo anche in Paesi extraeuropei
ritenuti interessanti.