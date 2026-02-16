Milano 12:12
45.568 +0,30%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 12:12
10.463 +0,16%
Francoforte 12:12
24.911 -0,02%

Gruppo Oniverse (Calzedonia): fatturato 2025 sale a 3,7 miliardi (+4,8%)

Finanza
Gruppo Oniverse (Calzedonia): fatturato 2025 sale a 3,7 miliardi (+4,8%)
(Teleborsa) - Fatturato in forte crescita, soprattutto all'estero, per il Gruppo Oniverse, nuova identità di Calzedonia, che annovera anche altri marchi leader nell'abbigliamento come Intimissimi, Iuman (ex Intimissimi Uomo), Tezenis, Falconeri, Atelier Eme' e Antonio Marras, ma è presente anche nell'enogastronomia con Signorvino e nella nautica con Cantiere del Pardo.

La società infatti ha chiuso il 2025 con un fatturato di 3,7 miliardi di euro, in crescita del 4,8% a cambi correnti (+5,1% a cambi costanti) rispetto ai 3,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2024. La quota di fatturato prodotto all'estero ha raggiunto i 2,3 miliardi di euro, pari ad oltre il 60% del totale. Gli investimenti lo scorso anno hanno superato i 350 milioni di euro, ripartiti in tutti gli ambiti di attività del gruppo.

Al 31 dicembre operavano con i marchi del gruppo un totale di 5.538 punti vendita, di cui 3.650 all'estero e 1.888 in Italia; all'estero, il maggior impegno in termini di aperture ha interessato Messico, Stati Uniti e Turchia. Presente in 59 Paesi, il gruppo intende perseguire una politica di consolidamento della sua leadership nei principali mercati europei, continuando lo sviluppo anche in Paesi extraeuropei ritenuti interessanti.
Condividi
```