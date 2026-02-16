Milano 13:45
Fine Foods, buyback per 620 mila euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 9 al 13 febbraio 2026, complessivamente 58.370 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 10,6213 euro per un controvalore pari a 619.962,73 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 13 febbraio il produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.848.479 azioni proprie, pari al 7,2319% del capitale sociale.

Intanto, a Piazza Affari, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Fine Foods & Pharmaceuticals, attestandosi a 10,65 euro, con un calo dello 0,47%.

