Fine Foods, acquistate 63.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 2 al 6 marzo 2026, complessivamente 63.000 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 11,4004 euro per un controvalore
pari a 718.222,74 euro
.
A seguito degli acquisti indicati, al 6 marzo il produttore italiano di integratori alimentari detiene 2.010.102 azioni proprie, pari al 7,8642% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, si contrae la performance di Fine Foods & Pharmaceuticals
con i prezzi allineati a 11,3 euro, per una discesa dello 0,44%.