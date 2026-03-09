Milano 13:20
Fine Foods, acquistate 63.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 2 al 6 marzo 2026, complessivamente 63.000 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 11,4004 euro per un controvalore pari a 718.222,74 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 6 marzo il produttore italiano di integratori alimentari detiene 2.010.102 azioni proprie, pari al 7,8642% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, si contrae la performance di Fine Foods & Pharmaceuticals con i prezzi allineati a 11,3 euro, per una discesa dello 0,44%.

