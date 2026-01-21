Prysmian, Barclays conferma l'Overweight e alza il TP a 112 euro

Prysmian

(Teleborsa) - il report di Barclays su Prysmian, che conferma rating Overweight e alza il target price a 112 euro.In particolare, il report indica Prysmian come il player meglio posizionato nel settore dei cavi, grazie anche alla forte esposizione al mercato statunitense e al business trasmission. Barclays evidenzia inoltre una crescita attesa solida nell’elettrificazione, con un CAGR 2024–2028 dell’8% sui ricavi e del 15% sull’EBITDA.-.-Nel suo ultimo report sul settore Capital Goods europeo, su cui mantiene una visione "Neutral", Barclays indicacome il, grazie anche alla forte esposizione ale al. Barclays evidenzia inoltre una crescita attesa solida nell’elettrificazione, con un CAGR 2024–2028 dell’8% sui ricavi e del 15% sull’EBITDA.Al titolo della società guidata da Massimo Battaini, infatti, la banca d'affari ha confermato l'e ha alzato il target price del 10% a, che incorpora un potenziale upside di oltre il 19% rispetto al prezzo di riferimento del 19 gennaio a 93,82 euro."Continuiamo a considerare Prysmian il produttore di cavi meglio posizionato in assoluto, in particolare per la sua capacità di affrontare la crescita del mercato statunitense", scrive il broker. la società "dovrebbe beneficiare degli straordinari vantaggi dei dazi sui metalli nel 2026, sebbene le tempistiche rimangano incerte e prevediamo una certa pressione sui margini a breve termine, in particolare nelle reti elettriche a causa dell'inflazione dei costi di input".Il settore della trasmissione "continua a registrare una crescita organica convincente e una performance marginale superiore rispetto ai competitor grazie a una solida esecuzione (375/70 bps rispetto anel 2024, stimiamo circa 480/350 bps e circa 400/210 bps nel 2025/26E), che offre un'adeguata mitigazione".La banca d'affari ritiene che Prysmian sia destinata a "registrare una delle crescite più significative nell'elettrificazione", con un CAGR 2024–2028 dell’8% sui ricavi e del 15% sull’EBITDA. Attesa anche una solida generazione di FCF, con un CAGR del 24% nel medesimo periodo previsionale, "che dovrebbe avere un ampio appeal".Barclays è superiore del 3-5% circa rispetto alle stime di consensus dell'EBITDA 2026-27E, "trainati da Power Grid e Digital Solutions", dove è rispettivamente +7%/14% e +12/11% nel 2026/27E; il broker inoltre ritiene che la valutazione sia interessante con un rendimento FCF superiore 6,0% nel 2027.