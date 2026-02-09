Milano 12:40
46.409 +1,16%
Nasdaq 6-feb
25.076 0,00%
Dow Jones 6-feb
50.116 +2,47%
Londra 12:40
10.359 -0,10%
Francoforte 12:40
24.784 +0,25%

Prysmian, Banca Akros conferma Accumulate: target a 93 euro

Finanza, Consensus
Prysmian, Banca Akros conferma Accumulate: target a 93 euro
(Teleborsa) - Banca Akros ribadisce la raccomandazione Accumulate su Prysmian, con target price confermato a 93 euro, sottolineando il solido momentum operativo del gruppo. Gli analisti evidenziano come le recenti acquisizioni e l’aggiudicazione del contratto EGL4 da 2,3 miliardi di euro possano aprire la strada a una revisione al rialzo dei target 2028.

Particolarmente rilevante, secondo Akros, è anche la crescita attesa nel segmento data center, che potrebbe arrivare a rappresentare circa il 10% dei ricavi nel 2026, rafforzando ulteriormente il profilo di sviluppo del gruppo.

La banca conferma inoltre il posizionamento strategico di Prysmian sui principali trend strutturali: elettrificazione, transizione energetica e intelligenza artificiale, ambiti nei quali il gruppo è considerato uno dei player meglio posizionati a livello globale.
Condividi
```