Prysmian, Citigroup incrementa il target price
Finanza
,
Consensus
04 marzo 2026 - 09.52
(Teleborsa) -
Citigroup
ha incrementato a
113 euro
per azione (dai precedenti 102 euro) il
target price
su
Prysmian
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni.
