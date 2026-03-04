Milano 10:07
Prysmian, Citigroup incrementa il target price
(Teleborsa) - Citigroup ha incrementato a 113 euro per azione (dai precedenti 102 euro) il target price su Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni.
