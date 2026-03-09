Lottomatica, Barclays: titolo "porto sicuro" nel settore. Conferma "Overweight"

Lottomatica

(Teleborsa) - Peril titoloè un "porto sicuro" nel comparto. Gli analisti confermano la raccomandazione "Overweight" sul titolo, che resta una delle high conviction call della banca grazie a tre fattori: la visibilità su una crescita online a doppia cifra nel 2026, la stabilità regolatoria di lungo periodo del mercato italiano e un profilo di free cash flow solido, supportato da una struttura finanziaria in miglioramento.di circa il 19% a 31 euro.La banca d’affari definisce Lottomatica una storia di “cash returns e re-rating” nel periodo 2026–27. Ilannunciato con i risultati annuali è stato accolto positivamente dal mercato, contribuendo – secondo Barclays – a dissipare i timori di alcuni investitori su possibili operazioni di M&A internazionale. L’iniziativa conferma inoltre le priorità del management in termini di allocazione del capitale, focalizzate su ritorni agli azionisti e crescita domestica.Il titolo ha registrato un calo di circa il 19% dai massimi di luglio, movimento che Barclays attribuisce a prese di profitto e rotazioni settoriali, più che a elementi fondamentali.Nel confronto con il resto della copertura gaming, penalizzata da pressioni competitive e incertezze fiscali in vari mercati, Barclays continua a preferire Lottomatica per tre motivi: la convinzione in una crescita online a doppia cifra nel 2026, sostenuta da iGaming e da un contesto di comparables favorevoli; la visibilità regolatoria del mercato italiano; e un profilo di generazione di cassa robusto, con equity FCF yield stimati all’8–9% nel 2026–27 e leva attesa in calo verso 2x entro il 2027.