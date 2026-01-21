Senato sollecita misure ponte per gioco fisico

(Teleborsa) - L’approvazione di un ordine del giorno, presentato da Forza Italia durante l’esame della legge di Bilancio 2026,(AWP, noti come “slot da bar”).non si tratti di una norma vincolante, il gesto impegna il Governo a considerare interventi sul comparto, riconoscendo che l’attuale quadro normativo e fiscale appare sempre più difficile da sostenere, sia in termini di entrate per lo Stato sia di capacità concorrenziale del mercato legale.viene interpretato come possibile apertura a interventi di natura transitoria, finalizzati a riequilibrare il settore, contrastare il gioco illegale e preparare il terreno per una più ampia revisione della disciplina del gioco pubblico. Rimane tuttavia da capire con quali tempi e modalità l’Esecutivo darà seguito concreto a questo impegno.evidenzia un forte ridimensionamento del segmento AWP: la raccolta è passata dai circa 24 miliardi di euro del 2018 a una stima di 15,4 miliardi per il 2026. Nonostante l’incremento del prelievo erariale unico (PREU) dal 19,1% al 24%, nello stesso arco temporale si è verificata una perdita cumulativa di gettito stimata in quasi 900 milioni di euro. Solo nel biennio 2024-2025 la contrazione ha superato il 10% rispetto al 2023, con ripercussioni negative sul valore delle concessioni e uno spostamento della domanda verso il gioco online legale e verso canali non regolamentati o illegali.he hanno penalizzato la competitività del gioco fisico legale vengono indicati la riduzione del payout minimo (dal 75% iniziale all’attuale 65%) e il limite massimo di vincita rimasto fermo a 100 euro.suggerisce di valutare una revisione della base imponibile degli AWP, considerando anche – eventualmente in via sperimentale – un passaggio dal prelievo sulle somme giocate a un prelievo sul margine netto (“net win”). Sul fronte dell’offerta, si propone la certificazione di nuovi modelli di apparecchi con payout minimo non inferiore al 70% e vincita massima elevata fino a 200 euro.Vengono inoltre auspicate misure di gioco responsabile, tra cui strumenti tecnici per impedire l’accesso ai minori, limiti di tempo personalizzabili dal giocatore e messaggi di sensibilizzazione visualizzati sullo schermo.In sintesi