UE avvia indagine su Shein per mancata trasparenza e vendita di prodotti illegali

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Digital Services Act, per la sua progettazione che crea dipendenza, la mancanza di trasparenza dei sistemi di raccomandazione e la vendita di prodotti illegali, tra cui materiale pedopornografico.In particolare, l'indagine si concentrerà sui seguenti aspetti: inell'Unione europea, inclusi contenuti che potrebbero costituire materiale pedopornografico, come le bambole gonfiabili con sembianze infantili; i, inclusa l'assegnazione di punti o premi per l'interazione con i consumatori, nonché i sistemi adottati da Shein per mitigare tali rischi. Le funzionalità che creano dipendenza potrebbero avere un impatto negativo sul benessere degli utenti e sulla tutela dei consumatori online; lautilizzati da Shein per proporre contenuti e prodotti agli utenti. Ai sensi del DSA, Shein è tenuta a divulgare i principali parametri utilizzati nei suoi sistemi di raccomandazione e a fornire agli utenti almeno un'opzione facilmente accessibile che non si basi sulla profilazione per ciascun sistema di raccomandazione.La Commissione. L'avvio di un procedimento formale non pregiudica l'esito. Anche Coimisiún na Meán, il Coordinatore dei Servizi Digitali per l'Irlanda, sarà associato all'indagine della Commissione in qualità di Coordinatore nazionale dei Servizi Digitali nel paese di stabilimento di Shein nell'UE."Nell'UE, i prodotti illegali sono vietati, sia che si trovino sugli scaffali di un negozio fisico o su un marketplace online - ha commentatoper la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia - Il Digital Services Act garantisce la sicurezza degli acquirenti, tutela il loro benessere e fornisce loro informazioni sugli algoritmi con cui interagiscono. Valuteremo se Shein sta rispettando queste regole e le sue responsabilità".