Milano 10:53
44.354 -0,80%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:53
10.123 -0,04%
Francoforte 10:53
24.561 -0,57%

Vola a Francoforte Aixtron

Vola a Francoforte Aixtron
(Teleborsa) - Protagonista Aixtron, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,28%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 20,38 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 19,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 19,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
