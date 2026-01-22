A Davos nasce il Draghi Tracker: dalla parola all'azione

(Teleborsa) - Si chiamaed è un meccanismopiù decisive" del famoso rapporto Draghi sulla competitività, messo a punto dall'ex premier e presidente della BCE su richiesta della Commissione Europea.Lo strumento è stato, a margine dei lavori del World Economic Forum,, una delle tante iniziative che nascono sulla promenade di Davos, a margine del Forum.Il Draghi Tracker si concretizzerà in, che puntano a "fornire a responsabili politici, leader industriali e ricercatori gliin materia di innovazione e competitività in tutta Europa"."Alla Joint European Disruptive Initiative crediamo, come ha sottolineato anche Draghi nel suo rapporto, che, ma di un approccio 'moonshot' erivoluzionarie", ha commentato, presidente e direttore scientifico della Jedi, aggiungendo "dobbiamo, e accelerare i tempi di sviluppo per posizionare l'Europa all'avanguardia nell'innovazione globale".