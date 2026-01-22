A Davos nasce il Draghi Tracker: dalla parola all'azione

(Teleborsa) - Si chiama "Draghi Tracker"
ed è un meccanismo per valutare la "messa in pratica delle raccomandazioni
più decisive" del famoso rapporto Draghi sulla competitività, messo a punto dall'ex premier e presidente della BCE su richiesta della Commissione Europea.
Lo strumento è stato lanciato a Davos
, a margine dei lavori del World Economic Forum, dalla Jedi (Joint European Disruptive Initiative)
, una delle tante iniziative che nascono sulla promenade di Davos, a margine del Forum.
Il Draghi Tracker si concretizzerà in rapporti a cadenza trimestrale
, che puntano a "fornire a responsabili politici, leader industriali e ricercatori gli strumenti per passare dalla discussione all'azione concreta
in materia di innovazione e competitività in tutta Europa".
"Alla Joint European Disruptive Initiative crediamo, come ha sottolineato anche Draghi nel suo rapporto, che non si tratti solo di una questione di denaro
, ma di un approccio 'moonshot' e di velocità quando finanziamo tecnologie e scienze
rivoluzionarie", ha commentato André Loesekrug-Pietri
, presidente e direttore scientifico della Jedi, aggiungendo "dobbiamo puntare su progetti ambiziosi, capaci di cambiare radicalmente il paradigma
, e accelerare i tempi di sviluppo per posizionare l'Europa all'avanguardia nell'innovazione globale".(Foto: Cristof Echard - © Unione Europea)