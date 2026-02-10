Borsa: Terna aggiorna massimo storico e supera i 9,5 euro per azione

Terna

(Teleborsa) - A Piazza Affari nuovo massimo storico per il titolo. Alla chiusura odierna di Borsa il titolo del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha raggiuntoper azione (+0,89%), registrando ildalla quotazione del 23 giugno 2004 e superando per la prima volta la soglia dei 9,5 euro per azione.Il massimo storico del titolo di oggi ritocca il precedente record registrato alla chiusura di Borsa del 6 febbraio, quando il valore di un’azione Terna aveva raggiunto i 9,478 euro per azione.