Ue: Parigi spinge verso il debito comune, Berlino fa muro

(Teleborsa) -insieme al richiamo ad un netto cambio di passo ad un'Europa che deve agire da superpotenza altrimenti sarà spazzata via.In un'intervista rilasciata a sette quotidiani del continenteha fornito un indizio della sua controffensiva all'attivismo din vista del summit informale sulla competitività. La geografia delle alleanze in Europa, in questo momento storico, è quanto mai instabile ma poggia su un dato: dalla difesa alle ricette economiche e industriali, l'asse franco-tedesco sta subendo un progressivo sfilacciamento.A testimoniarlo la replica alla quale si è affidata Berlino sugli eurobond: la proposta. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha concepito il summit sulla competitività come un "ritiro" dei 27. Lo ha convocato nel castello di Alden Biesen, a oltre un'ora di auto da Bruxelles con l'invito ai 27 leader di delineare una strategia per capire cosa fare davvero per portare l'Ue fuori dalla"Abbiamo tre battaglie da condurre: nella sicurezza e nella difesa, nelle tecnologie della transizione ecologica e nell'intelligenza artificiale e nel quantico", va in pressingstimando in 1200 miliardi la somma che serve all'Ue per cambiare marcia. Del resto, non è una novità che Parigi spinga verso il debito comune e l'ipotesi di un nuovo Next Generation, oltre ad essere stata prospettata anche da Draghi, ha diversi estimatori anche nella Commissione.Fino ad ora, però,non ha mai aperto un vero spiraglio.