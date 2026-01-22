Milano 9:39
44.840 +0,79%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:39
10.211 +0,72%
24.861 +1,22%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 21/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio

Performance infelice per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la giornata del 21 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,50% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 44.035. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 45.396. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 43.581.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
