Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Punta con decisione al rialzo la performance del principale indice della Borsa di Milano, con una variazione percentuale dell'1,36%.

Le implicazioni tecniche di breve periodo del FTSE MIB suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 45.764 e supporto visto a quota 44.453. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 47.076.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
