Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Punta con decisione al rialzo la performance del principale indice della Borsa di Milano, con una variazione percentuale dell'1,36%.
Le implicazioni tecniche di breve periodo del FTSE MIB suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 45.764 e supporto visto a quota 44.453. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 47.076.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)