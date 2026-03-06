Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,85%

Hang Seng a 25.789,9 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +1,85% a quota 25.789,9 all'apertura pomeridiana.
