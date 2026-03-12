Milano 11-mar
44.773 0,00%
Nasdaq 11-mar
24.965 +0,03%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 11-mar
10.354 0,00%
Francoforte 11-mar
23.640 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,23%

Hang Seng a 25.579,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,23%
Indice Hang Seng -1,23% a quota 25.579,95 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```