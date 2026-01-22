Commercialisti: pubblicato formulario per i delegati alle vendite

(Teleborsa) - "Atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell'ambito del processo esecutivo – Formulario" è il titolo del"Il Formulario – spiega– è rivolto ai professionisti che operano nel settore delle esecuzioni immobiliari rivestendo la funzione di custode giudiziario e delegato alle vendite e che, nella pratica quotidiana, hanno bisogno di modelli pronti, sintetici e sicuri sotto il profilo della conformità al rito esecutivo dopo gli interventi della riforma Cartabia e del correttivo di cui al d.lgs. n. 164/2024".L'obiettivo del documento – si legge in una nota – è quello di facilitare la reperibilità delle formule (per fasi del processo esecutivo e per tipologia di esecuzione), nella prospettiva di una rapida consultazione, senza trascurare esigenze di carattere pratico, tra cui la necessità di uniformarsi alle prassi seguite nei tribunali locali, fornendo un supporto tecnico-professionale che risulti chiaro e coerente con il nuovo quadro processuale.offre al professionista uno strumento di consultazione rapida, aggiornato e conforme all'attuale diritto processuale, in grado di guidare il professionista nelle diverse fasi dell'esecuzione, mantenendo al contempo la coerenza con le esigenze del processo telematico e con l'evoluzione post Cartabia.Nelleda cui risulta composto, sono presentate trentaquattro formule relative a differenti fasi del processo esecutivo. Più nello specifico, laè dedicata all'esaustiva trattazione delle tematiche attinenti alla figura del custode giudiziario. La, risulta incentrata sulle molteplici dichiarazioni, istanze e avvisi prodromici alla fase della vendita. Lasi occupa più nello specifico dellae larelativa acomprende formule che permettono di individuare, comprendere e trattare dettagliatamente le modalità del trasferimento con riferimento al saldo del prezzo di aggiudicazione. Lae ultima sezione, relativa areca le formule, inerenti ai possibili scenari nella redazione del progetto di distribuzione.Glirappresentano mere tracce a supporto dell'attività dei professionisti delegati e dei custodi giudiziari e non hanno in alcun modo contenuto vincolante e dovranno essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione alle fattispecie concretamente prospettabili.