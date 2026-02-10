USA, scorte industria crescono meno delle attese, vendite +0,6%

(Teleborsa) - Crescono meno delle attese a novembre le scorte e vendite all'industria. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata per le scorte una variazione pari a +0,1% a 2.678,3 miliardi di dollari, inferiore alle stime di consensus (+0,2%) dopo il +0,2% registrato il mese precedente.Su base annua si è registrato un incremento dell'1,2%.Nello stesso periodo, le vendite sono cresciute dello 0,6% a 1.955,1 miliardi di dollari.Su anno si registra un aumento del 3,5%.La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,37. A novembre 2024 era pari all'1,40.