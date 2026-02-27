Giappone, sorpresa dai consumi: vendite al dettaglio oltre ogni previsione a gennaio

(Teleborsa) - Aumentano e più delle attese le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal(METI), le vendite a gennaio sono balzate su base annuale dell'1,8% dopo il calo dello 0,9% del mese precedente. Le attese degli analisti erano per un timido recupero dei consumi dello 0,1%.Le vendite hanno anche registrato un forte aumento del 4,1% su base mensile, dopo il -2% di dicembre.Quanto alle, riportano un +1,1% su anno e un +6,2% su mese.Le vendite totali hanno evidenziato così un incremento dell'1,3% annuale e del 5% mensile.