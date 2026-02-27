Milano 26-feb
47.426 0,00%
Nasdaq 26-feb
25.034 -1,16%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 26-feb
10.847 0,00%
Francoforte 26-feb
25.289 0,00%

Giappone, sorpresa dai consumi: vendite al dettaglio oltre ogni previsione a gennaio

Economia, Macroeconomia
Giappone, sorpresa dai consumi: vendite al dettaglio oltre ogni previsione a gennaio
(Teleborsa) - Aumentano e più delle attese le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite a gennaio sono balzate su base annuale dell'1,8% dopo il calo dello 0,9% del mese precedente. Le attese degli analisti erano per un timido recupero dei consumi dello 0,1%.

Le vendite hanno anche registrato un forte aumento del 4,1% su base mensile, dopo il -2% di dicembre.

Quanto alle vendite all'ingrosso, riportano un +1,1% su anno e un +6,2% su mese.

Le vendite totali hanno evidenziato così un incremento dell'1,3% annuale e del 5% mensile.
Condividi
```