USA, vendite di case in corso calano a sorpresa dello 0,8% a gennaio

(Teleborsa) - Diminuiscono, contro attese per un aumento, le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti
, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.
Nel mese di gennaio 2026, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un decremento dello 0,8% su base mensile
, portandosi a quota 70,9 punti dopo il -7,4% registrato a dicembre (-9,3% il preliminare).
Il dato si confronta con il +1,4% atteso dagli analisti
.(Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)