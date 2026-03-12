DWS, nel 2025 utili in crescita del 43% e masse oltre i 1.000 miliardi

DWS Group

(Teleborsa) -ha pubblicato il Bilancio Annuale 2025, confermando un esercizio chiuso su livelli storici. La società ha raggiunto ricavi record per, mentre l', segnando un incremento del 43% su base annua.Grazie a una rigorosa gestione dei costi, ilè migliorato significativamente, scendendo al 58%. Anche lehanno toccato undi, spinte da solidi afflussi netti in tutte le aree geografiche. Alla luce di questi risultati, il Consiglio di Gestione proporrà un dividendo ordinario di 3,00 euro per azione.Per il, DWS prevede unsignificativamente superiore e flussi netti in crescita. Il Gruppo ha inoltre alzato l'asticella degli obiettivi di medio termine: entro il 2028 punta a una crescita dell'utile per azione tra il 10% e il 15% annuo e a un rapporto costi/ricavi inferiore al 55% (entro il 2027).Infine, la società si è impegnata a proporre unnel 2027, attingendo a una parte significativa dell’eccesso di capitale, attualmente stimato in circa 1 miliardo di euro.