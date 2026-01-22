Milano 11:33
Francoforte: scambi in positivo per BMW
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di auto di Monaco, che lievita del 2,40%.

Il movimento di BMW, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico della casa d'auto bavarese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 88,09 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 89,87. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 87,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
