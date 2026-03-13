Milano 11:23
44.433 -0,05%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:23
10.294 -0,11%
Francoforte 11:22
23.515 -0,32%

Francoforte: giornata depressa per BMW

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per BMW
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di auto di Monaco, che sta segnando un calo dell'1,81%.

Il movimento di BMW, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di medio periodo della casa d'auto bavarese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 80,48 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 81,26, mentre il primo supporto è stimato a 79,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```