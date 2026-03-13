Francoforte: giornata depressa per BMW

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di auto di Monaco , che sta segnando un calo dell'1,81%.



Il movimento di BMW , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di medio periodo della casa d'auto bavarese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 80,48 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 81,26, mentre il primo supporto è stimato a 79,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



