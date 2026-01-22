Milano 13:16
Francoforte: scambi in positivo per Fraport

(Teleborsa) - Balza in avanti il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,21%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fraport evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fraport rispetto all'indice.


Tecnicamente, Fraport è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 78,22 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 75,92. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 80,52.

