Francoforte: scambi in positivo per Fraport

(Teleborsa) - Balza in avanti il gestore dell'aeroporto di Francoforte
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fraport
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fraport
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Fraport
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 78,22 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 75,92. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 80,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)