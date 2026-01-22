Internazionalizzazione: accordo MAECI–Commercialisti

(Teleborsa) - Facilitare la conoscenza e l’accesso degli strumenti istituzionali a sostegno dell’internazionalizzazione, sviluppare sinergie in materia di formazione e analisi dei mercati esteri, favorire l’ampliamento della platea delle imprese esportatrici e rafforzare la presenza delle aziende italiane sui mercati internazionali. Sono lesiglato oggi alladal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Antonio Tajani, e dal presidente del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio.Con il protocollopuntano a favorire la conoscenza degli strumenti di programmazione e sostegno all’internazionalizzazione e l’offerta di agevolazioni finanziarie, facilitandone la diffusione e l’utilizzo da parte delle imprese, in particolare le micro, piccole e medie. Tra le finalità dell’accordo ci sono anche unaaggiornamento e approfondimento sui temi dell’internazionalizzazione a favore dei commercialisti e delle imprese da essi assistite e lo sviluppo di iniziative di formazione a beneficio del personale MAECI sui temi della fiscalità internazionale, delle operazioni doganali, delle strategie aziendali di approccio ai mercati esteri e di attrazione degli investimenti. Il Consiglio nazionale dei commercialisti, inoltre, parteciperà alle iniziative di partenariato economico promosse dal MAECI e diffonderà tramite i suoi canali di comunicazione e attraverso la rete degli Ordini territoriali, informazioni sulle iniziative di sostegno all’internazionalizzazione organizzate dal Ministero.Un tavolo di lavoro congiunto MAECI – CNDCEC, al quale prendono parte anche, previsto dal protocollo per approfondire le tematiche e le modalità operative di collaborazione, ha tenuto la sua prima riunione operativa subito dopo la cerimonia di sottoscrizione del protocollo."L’internazionalizzazione delle imprese - afferma de Nuccio - presuppone quella dei Commercialisti e dei professionisti che affiancano le stesse, nelle diverse fasi e modelli verso i quali si può decidere di orientare la propria attività produttiva, di beni o servizi, che sia piccola, media o grande. Per il nostro Consiglio nazionale è sempre stata una delle priorità strategiche. Un, che trova oggi una importante risposta progettuale attraverso la collaborazione del CNDCEC con Meaci, con le direzioni dedicate, e la rete diplomatica, così come gli altri enti specializzati".