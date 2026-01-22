Milano 11:28
Internazionalizzazione: accordo MAECI–Commercialisti

(Teleborsa) - Facilitare la conoscenza e l’accesso degli strumenti istituzionali a sostegno dell’internazionalizzazione, sviluppare sinergie in materia di formazione e analisi dei mercati esteri, favorire l’ampliamento della platea delle imprese esportatrici e rafforzare la presenza delle aziende italiane sui mercati internazionali. Sono le finalità del protocollo d’intesa siglato oggi alla Farnesina dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Antonio Tajani, e dal presidente del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio.

Con il protocollo MAECI e CNDCEC puntano a favorire la conoscenza degli strumenti di programmazione e sostegno all’internazionalizzazione e l’offerta di agevolazioni finanziarie, facilitandone la diffusione e l’utilizzo da parte delle imprese, in particolare le micro, piccole e medie. Tra le finalità dell’accordo ci sono anche una collaborazione alle iniziative di formazione, aggiornamento e approfondimento sui temi dell’internazionalizzazione a favore dei commercialisti e delle imprese da essi assistite e lo sviluppo di iniziative di formazione a beneficio del personale MAECI sui temi della fiscalità internazionale, delle operazioni doganali, delle strategie aziendali di approccio ai mercati esteri e di attrazione degli investimenti. Il Consiglio nazionale dei commercialisti, inoltre, parteciperà alle iniziative di partenariato economico promosse dal MAECI e diffonderà tramite i suoi canali di comunicazione e attraverso la rete degli Ordini territoriali, informazioni sulle iniziative di sostegno all’internazionalizzazione organizzate dal Ministero.

Un tavolo di lavoro congiunto MAECI – CNDCEC, al quale prendono parte anche ICE, CDP, SACE E Simest, previsto dal protocollo per approfondire le tematiche e le modalità operative di collaborazione, ha tenuto la sua prima riunione operativa subito dopo la cerimonia di sottoscrizione del protocollo.

"L’internazionalizzazione delle imprese - afferma de Nuccio - presuppone quella dei Commercialisti e dei professionisti che affiancano le stesse, nelle diverse fasi e modelli verso i quali si può decidere di orientare la propria attività produttiva, di beni o servizi, che sia piccola, media o grande. Per il nostro Consiglio nazionale è sempre stata una delle priorità strategiche. Un percorso mirato sulle precise esigenze di tutti gli operatori, che trova oggi una importante risposta progettuale attraverso la collaborazione del CNDCEC con Meaci, con le direzioni dedicate, e la rete diplomatica, così come gli altri enti specializzati".
