SIT, maxi commessa da 100 milioni di euro per i smart gas meter residenziali
(Teleborsa) - MeteRSit, società del Gruppo SIT e player di riferimento nello sviluppo e nella produzione di soluzioni intelligenti per la misura del gas, si è aggiudicata un contratto del valore atteso di 100 milioni di euro nell’ambito della gara indetta da Netbeheer Nederland, che coinvolge tutti gli operatori di rete olandesi.

L’accordo della durata di otto anni (estendibile fino a tredici anni) riguarda la progettazione, lo sviluppo e l’industrializzazione di innovativi smart gas meter residenziali, concepiti specificamente per il mercato dei Paesi Bassi. Le prime consegne sono previste a partire dalla seconda metà del 2027.

Cybersecurity e idrogeno rappresentano i pilastri progettuali dei nuovi misuratori, che saranno dotati di un protocollo di comunicazione in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza nella trasmissione dei dati e di operare con diverse miscele di gas naturale e idrogeno.

Nel processo di aggiudicazione, MeteRSit ha superato con successo un audit tecnico che ha coinvolto ingegneri e specialisti del Gruppo SIT, finalizzato a verificare le capacità di sviluppo progettuale e la solidità della capacità produttiva.

"Questo accordo rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di internazionalizzazione della divisione gas metering - ha dichiarato Federico De Stefani, CEO del Gruppo SIT - Anche nei Paesi più attenti alle tematiche ambientali, i nostri prodotti vengono riconosciuti come i più affidabili e avanzati per accompagnare la transizione energetica. Come in questo caso, viene particolarmente apprezzata la nostra capacità di lavorare a stretto contatto con i clienti tramite la nostra R&D, sviluppando insieme le soluzioni migliori per ogni esigenza".
