SIT, maxi commessa da 100 milioni di euro per i smart gas meter residenziali

Gruppo SIT

(Teleborsa) -, società dele player di riferimento nello sviluppo e nella produzione di soluzioni intelligenti per la misura del gas, si è aggiudicata un contratto del valore atteso dinell’ambito della gara indetta da, che coinvolge tutti gli operatori di rete olandesi.L’accordo delladi(estendibile fino a tredici anni) riguarda la progettazione, lo sviluppo e l’industrializzazione di innovativi, concepiti specificamente per il mercato dei Paesi Bassi. Le prime consegne sono previste a partire dalla seconda metà del 2027.rappresentano i pilastri progettuali dei nuovi misuratori, che saranno dotati di un protocollo di comunicazione in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza nella trasmissione dei dati e di operare con diverse miscele di gas naturale e idrogeno.Nel processo di aggiudicazione, MeteRSit ha superato con successo unche ha coinvolto ingegneri e specialisti del Gruppo SIT, finalizzato a verificare le capacità di sviluppo progettuale e la solidità della capacità produttiva."Questo accordo rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di internazionalizzazione della divisione gas metering - ha dichiarato, CEO del Gruppo SIT - Anche nei Paesi più attenti alle tematiche ambientali, i nostri prodotti vengono riconosciuti come i più affidabili e avanzati per accompagnare la transizione energetica. Come in questo caso, viene particolarmente apprezzata la nostra capacità di lavorare a stretto contatto con i clienti tramite la nostra R&D, sviluppando insieme le soluzioni migliori per ogni esigenza".