Milano 10:47
44.548 -3,74%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:47
10.509 -2,51%
Francoforte 10:47
23.821 -3,32%

Madrid: in calo MAPFRE

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, che mostra un decremento del 3,66%.

La tendenza ad una settimana della società che opera nel settore delle assicurazioni è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di MAPFRE suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,695 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,817. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,653.

