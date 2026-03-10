Milano 13:46
44.985 +2,18%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:46
10.399 +1,45%
Francoforte 13:46
23.892 +2,06%

Madrid: scambi al rialzo per MAPFRE

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, in guadagno del 2,53% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend della società che opera nel settore delle assicurazioni rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MAPFRE, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,694 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,75. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,664.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
