Madrid: brillante l'andamento di MAPFRE

società spagnola che opera nel mercato assicurativo

Ibex 35

società che opera nel settore delle assicurazioni

MAPFRE

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,693 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,821. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,613.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)