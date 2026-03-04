Milano 14:48
Madrid: brillante l'andamento di MAPFRE

Migliori e peggiori
Madrid: brillante l'andamento di MAPFRE
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società che opera nel settore delle assicurazioni rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di MAPFRE suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,693 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,821. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,613.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
