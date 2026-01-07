Madrid: si concentrano le vendite su Banco de Sabadel

banca spagnola

Ibex 35

istituto di credito spagnolo

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,15%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 3,382 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 3,293. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 3,259.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)