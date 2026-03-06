New York: nuovo spunto rialzista per Huntington Ingalls Industries

(Teleborsa) - Seduta positiva per il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti
, che avanza bene del 2,23%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Huntington Ingalls Industries
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Huntington Ingalls Industries
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 417,5 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 438,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 404,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)