JPMorgan riprende copertura su Netflix con Overweight e TP a 120 dollari dopo ritiro da corsa per Warner Bros

(Teleborsa) - Con un rating Overweight
e un prezzo obiettivo di 120 dollari
, JPMorgan
ha ripreso la copertura sul titolo Netflix
dopo che il gigante dello streaming si è ritirato dalla corsa per l'acquisizione
di Warner Bros.
, vinta poi dalla rivale Paramount
.
Il target price suggerisce un significativo potenziale di rialzo
, di oltre il 24%, rispetto la prezzo di chiusura di venerdì 27 febbraio di 96,24 dollari.
La società in precedenza deteneva un rating Neutral con un prezzo obiettivo di 124 dollari per dicembre 2026 prima di entrare in un periodo di restrizione.
JPMorgan prevede
che Netflix raggiungerà tassi di crescita annuale composti per il periodo 2025-2028 del 12% per i ricavi neutrali rispetto al cambio valutario, del 21% per il reddito operativo, del 24% per l’EPS GAAP e del 22% per il flusso di cassa libero. La società prevede una crescita dei ricavi neutrali rispetto al cambio valutario del 13% nel 2026, raggiungendo 51,7 miliardi di dollari nella parte alta delle indicazioni della Società, insieme a un margine operativo del 32,0% e un flusso di cassa libero di 11 miliardi di dollari, in aumento del 16%.
Netflix ha fornito indicazioni sui ricavi per il 2026
con una crescita dal 12% al 14%, ovvero dall’11% al 13% su base neutrale rispetto al cambio valutario. JPMorgan ha affermato che le indicazioni probabilmente tengono conto di un certo grado di aumenti dei prezzi e ha osservato che un aumento dei prezzi negli Stati Uniti è possibile a metà o nella seconda metà di quest’anno.
Gli investitori hanno premiato Netflix per la disciplina in materia di fusioni e acquisizioni
. Il titolo infatti è salito del 26,6% nell'ultima settimana dopo che l'azienda si era ritirata dalla guerra per aggiudicarsi Warner Bros.. La proposta di Paramount Skydance, valutata 31 dollari per azione, è stata ritenuta una "Proposta Superiore per la Società" dal Cda. La società guidata da David Ellison ha accettato di acquistare Warner Bros in un accordo da 110 miliardi di dollari, che dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2026, e pagherà la penale di risoluzione di 2,8 miliardi di dollari dovuta a Netflix.
Anche Barclays
ha ripristinato la copertura di Netflix con un rating Equalweight
, accogliendo favorevolmente la decisione di Netflix di ritirarsi dalle trattative di fusione. Il broker in precedenza aveva considerato il potenziale accordo come una distrazione per il colosso dello streaming.