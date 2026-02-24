Warner Bros sta valutando l'offerta rivista di Paramount ma non ha svelato il valore

(Teleborsa) - Warner Bros. Discovery
(WBD) ha confermato di aver ricevuto una proposta rivista
da Paramount Skydance
per l'acquisizione di tutte le azioni ordinarie di WBD in circolazione.
"A seguito dell'impegno con PSKY durante il periodo di deroga limitato di sette giorni, abbiamo ricevuto una proposta rivista di PSKY per l'acquisizione di WBD, che stiamo esaminando in consultazione con i nostri consulenti finanziari e legali
- ha commentato il board - Aggiorneremo i nostri azionisti in seguito all'esame del board. L'accordo di fusione con Netflix rimane in vigore e il board continua a raccomandare l'operazione Netflix
. Si consiglia agli azionisti di WBD di non intraprendere alcuna azione in questo momento in merito all'offerta pubblica di acquisto modificata di PSKY".
WBD non ha svelato il valore dela nuova proposta
. L'ultima offerta è superiore alla precedente offerta di Paramount di 30 dollari per azione in contanti, o 108,4 miliardi di dollari incluso il debito, per l'intera Warner Bros, ha scritto ieri Reuters citando una fonte che ha familiarità con la questione.
WBD sta prediligendo l'offerta di Netflix di 27,75 dollari
per azione, o 82,7 miliardi di dollari, per i suoi studios
e le sue attività di streaming
.
Netflix ha sostenuto che il suo accordo offre un valore migliore agli investitori, in parte grazie allo scorporo delle attività via cavo di Warner Bros prima dell'acquisizione
. Paramount, che ha invece offerto di acquistare l'intera Warner Bros, comprese le attività televisive, ritiene che le attività via cavo siano quasi prive di valore.
Paramount si è anche offerta di coprire la commissione
di 2,8 miliardi di dollari che Warner Bros dovrebbe a Netflix se l'accordo viene annullato e di pagare circa 650 milioni di dollari in più in contanti per ogni trimestre in cui l'accordo non si concluderà dopo quest'anno.(Foto: Christian Joudrey su Unsplash)