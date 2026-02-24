Warner Bros sta valutando l'offerta rivista di Paramount ma non ha svelato il valore

Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance

Netflix

(Teleborsa) -(WBD) hadaper l'acquisizione di tutte le azioni ordinarie di WBD in circolazione."A seguito dell'impegno con PSKY durante il periodo di deroga limitato di sette giorni, abbiamo ricevuto una proposta rivista di PSKY per l'acquisizione di WBD, che- ha commentato il board - Aggiorneremo i nostri azionisti in seguito all'esame del board. L'accordo di fusione con Netflix rimane in vigore e il board continua a raccomandare l'operazione. Si consiglia agli azionisti di WBD di non intraprendere alcuna azione in questo momento in merito all'offerta pubblica di acquisto modificata di PSKY".WBD. L'ultima offerta è superiore alla precedente offerta di Paramount di 30 dollari per azione in contanti, o 108,4 miliardi di dollari incluso il debito, per l'intera Warner Bros, ha scritto ieri Reuters citando una fonte che ha familiarità con la questione.WBD sta prediligendo l'per azione, o 82,7 miliardi di dollari, per i suoie le sue attività diNetflix ha sostenuto che il suo accordo offre un valore migliore agli investitori, in parte grazie allo. Paramount, che ha invece offerto di acquistare l'intera Warner Bros, comprese le attività televisive, ritiene che le attività via cavo siano quasi prive di valore.Paramount si è anchedi 2,8 miliardi di dollari che Warner Bros dovrebbe a Netflix se l'accordo viene annullato e di pagare circa 650 milioni di dollari in più in contanti per ogni trimestre in cui l'accordo non si concluderà dopo quest'anno.