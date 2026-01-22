New York: performance negativa per Netflix

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia attiva nel settore dei video on demand
, in flessione del 2,54% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Netflix
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del provider di video online
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 82,41 USD con tetto rappresentato dall'area 84,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 81,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)