New York: performance negativa per Netflix

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia attiva nel settore dei video on demand, in flessione del 2,54% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Netflix, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del provider di video online suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 82,41 USD con tetto rappresentato dall'area 84,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 81,64.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
