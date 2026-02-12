Milano 17:35
Shopify, quotazioni in calo a New York

Pressione sull'azienda di commercio globale con sede in Canada, che perde terreno, mostrando una discesa dell'11,32%.
