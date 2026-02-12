Milano
17:35
46.223
-0,62%
Nasdaq
18:31
24.798
-1,60%
Dow Jones
18:31
49.534
-1,17%
Londra
17:40
10.402
-0,67%
Francoforte
17:35
24.853
-0,01%
Giovedì 12 Febbraio 2026, ore 18.47
Home Page
/
Notizie
/ Shopify, quotazioni in calo a New York
Shopify, quotazioni in calo a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
12 febbraio 2026 - 18.00
Pressione sull'
azienda di commercio globale con sede in Canada
, che perde terreno, mostrando una discesa dell'11,32%.
Titoli e Indici
Shopify
-9,49%
