New York: preme sull'acceleratore Seagate Technology

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,92%.

L'andamento di Seagate Technology nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 424,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 407,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 399,1.

