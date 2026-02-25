New York: preme sull'acceleratore Seagate Technology

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda americana attiva nel settore storage
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,92%.
L'andamento di Seagate Technology
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 424,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 407,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 399,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)